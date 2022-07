«Aggressione all'autista del 118, body cam a bordo delle ambulanze»

«Aggressione e sequestro dell’equipaggio 118». Lo denuncia "Nessuno tocchi Ippocrate" che segnala quanto accaduto ieri, alle 23.49, a Casoria in via Pescara. Sos per un dolore toracico. «L'equipaggio ha però trovato un paziente che rifiutava la visita infermieristica e soprattutto il trasporto in ospedale», dichiarando di stare bene. Di fronte alle perplessità dell'equipaggio, è scattata la reazione dei parenti che hanno aggredito l'autirsta. Di qui la richiesta di intervento delle forze dell'ordine.

All'autista sono state diagnosticatecontusioni multiple, prognosi di 5 giorni. E, nell'impossibilità di reperire da parte dell'associazione un altro conducente, l'ambulanza di Casalnuovo è rimasta bloccato fino alla fine del turno. «Chiediamo alla Regione Campania di cacciare dagli scatoloni la Body cam che furono acquistate anni orsono per il personale 118», è l'appello per evitare che questi episodi si ripetano. Ieri, un'altra denuncia aveva invece riguardato il pronto soccorso.