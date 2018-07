Napoli, aggressione Arturo: i tre ragazzi ​imputati si accusano a vicenda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 5 Luglio 2018, 10:12

Nessuna confessione, nessuna ammissione di colpa. È partito ieri il processo, con rito abbreviato e a porte chiuse, per il tentato omicidio di Arturo, il giovane napoletano gravemente ferito a dicembre scorso durante una rapina in via Foria. I tre giovani imputati, difesi dagli avvocati Emireno Valteroni, Giulia Esposito e Dario Cuomo, hanno continuato a negare fornendo versioni contrastanti. Hanno detto che quella sera non erano in via Foria, o di essere scappati subito quando la situazione stava degenerando, in ogni caso di non aver preso parte all’aggressione. In aula i familiari dei ragazzi e gli assistenti sociali, mentre i genitori di Arturo hanno dovuto attendere all’esterno. L’udienza è stata aggiornata al 9 novembre, quando ci saranno le discussioni.