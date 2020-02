Una 39enne di origine ucraina è ricoverata in gravi condizioni al Vecchio Pellegrini dove ha riferito di aver subito violenze e percosse.



La donna, trasportata dal 118 martedì sera nel presidio della Pignasecca, è ricoverata nel reparto di Chirurgia in prognosi riservata dove i medici stanno fronteggiano la criticità clinica più grave, lo spappolamento di fegato e milza.



La straniera, da anni residente a Napoli, ha raccontato di aver subito un'aggressione da parte di un familiare e sono in pieno corso le indagini della Compagnia dei carabinieri di Napoli Centro.in attesa delle deleghe da parte della Procura di Napoli e delle procedure in sinergia con i centri sociali. © RIPRODUZIONE RISERVATA