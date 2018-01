Domenica 21 Gennaio 2018, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 20:03

Una parola di troppo ed è scattata l’aggressione per un 19enne napoletano, finito in ospedale dopo una serata in discoteca. Vittima di un gruppetto di altri ragazzi, è stato il giovane, originario del quartiere Arenaccia, che aveva trascorso il sabato sera in un locale a Coroglio e che verso le 6 di questa mattina, è stato assistito dai medici del Loreto Mare. Il 19enne ha riferito ai suoi soccorritori di essere stato aggredito dalla comitiva di ragazzi che non conosceva ed in seguito ai colpi ricevuti, ha riportato un trauma cranico facciale e varie contusioni al volto, per un referto di 7 giorni di prognosi.