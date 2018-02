Tentano di dar fuoco agli impiegati della Napoli Servizi: denunciate madre e figlia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Febbraio 2018, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2018 10:21

Erano infuriate. Da giorni ormai sollecitavano l'intervento della Municipalità e dei tecnici della Napoli Servizi, ai quali si erano rivolte per le perdite di acqua nell'appartamento in cui vivono, a Ponticelli. In quella casa di via Madonnelle le piogge degli ultimi giorni avevano provocato un allagamento: l'acqua caduta a catinelle si era infiltrata attraverso alcune fessure nelle pareti e del soffitto. Ma nessuno era intervenuto. E così due donne - madre e figlia - ieri mattina hanno fatto irruzione negli uffici comunali di via Ammaturo brandendo una bottiglia di liquido infiammabile, minacciando gli impiegati.Dalle parole ai fatti. Le due - R.B., di 56 anni e sua figlia 27enne, I.E. - sono passate dalle parole ai fatti: poco dopo le nove di ieri mattina si sono presentate all'interno dei locali della circoscrizione, nel quartiere orientale della città, minacciando di dar fuoco ai dipendenti.Tutto si è consumato in una manciata di minuti. La 56enne aveva tra e mani una bottiglia di alcol. Non ci ha pensato due volte: iniziando a spargere il liquido sui pavimenti e sulle scrivanie occupate dai dipendenti terrorizzati. Poi ha dato fiamma ad alcuni fiammiferi cercando di attizzare un rogo. Panico tra i presenti, molti dei quali erano cittadini in attesa di sbrigare le pratiche.