Raid in piazza Dante, l'impegno di Eugenio per le vittime di violenza

Giovedì 4 Luglio 2019, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 10:32

Ci sono ancora tante ombre nella vicenda dell'aggressione ad Eugenio Semkiv in Piazza Dante. Dubbi e perplessità che – seppure non cambiano i fatti – fanno chiarezza su un punto. Quello dei soccorsi prestati dai ristoratori in piazza la cui versione dei fatti verrebbe contraddetta da quella di L.G., militare fuori servizio, che per primo sarebbe intervenuto.«Era seduto ai tavoli della pizzeria – racconta Eugenio – e quando mi ha visto preda del branco non ha esitato a intervenire. Se oggi sono ancora vivo lo devo a lui che non pensando alle conseguenze ha allontanato gli aggressori. I ristoratori non hanno raccontato tutta la verità e voglio vederci chiaro. Ma a parte questo sono stato fortunato. Ora voglio aiutare gli altri ragazzi vittime di violenza».L'associazione “Fatti contro misfatti” nasce proprio con questo scopo. Prestare assistenza medica e legale a chi non riesce a fare fronte alle spese necessarie. Un team di specialisti pronto ad intervenire in maniera gratuita.«Le spese da affrontare sono tante - afferma la madre di Eugenio, Oksana Semkiv - Per questo abbiamo deciso di aiutare le vittime di violenza. La nostra equipe è formata da dottori e avvocati consultabili in ogni momento. Chiediamo solo a chi si rivolge a noi, di denunciare i propri aggressori. Questa è la prima cosa da fare. Non bisogna rimanere in silenzio. Per cambiare le cose dobbiamo essere pronti a fare la nostra parte».