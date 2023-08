Napoli: lancia bottiglie contro le ragazze, paura in piazza del Gesù

Attimi di paura in piazza del Gesù. Intorno alle 21 di oggi 13 agosto un uomo ha scagliato delle bottiglie di vetro contro delle giovani passanti. Mentre le ragazze riparavano nei locali della piazza, sono state immediatamente allertate le forze dell'ordine.

Sono quindi giunte sul posto molteplici volanti della polizia e una gazzella dei carabinieri che hanno coadiuvato i militari dell'esercito che presidiano la zona.

L'uomo, in evidente stato confusionale, è stato arrestato e trasportato in questura per ulteriori accertamenti.