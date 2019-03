Sabato 2 Marzo 2019, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Metro linea 1 sospesa su tutta la tratta per aggressione a Rione Alto. L’annuncio è stato diffuso poco fa dagli altoparlanti delle linee metropolitane. Non è ancora stato chiarito esattamente accaduto. Ciò che è certo è che sono stati fermati tutti i treni, sia in direzione Piscinola, sia in direzione Garibaldi. Resta da verificare se si sia trattato un’aggressione ai danni di un lavoratore della società dei trasporti o ci sia stata una rissa tra gli utenti del servizio. Così si ferma la muovida partenopea nell’orario clou del sabato sera napoletano.