Una feroce aggressione è al centro delle indagini dei carabinieri di Napoli. L'episodio di violenza è avvenuto questa notte, durante un tentativo di rapina ai danni di un 23enne napoletano, incensurato che stava rincasando a casa.Il giovane, ora ricoverato all'ospedale Loreto Mare con una prognosi di 30 giorni, è stato picchiato con mazze da baseball e trascinato per diversi metri mentre cercava di aggrapparsi all'auto dei malviventi. Il 23enne era a bordo della sua Smart nel quartiere di Poggioreale, quando e' stato raggiunto da alcune persone in una Passat che lo hanno costretto a fermarsi e poi lo hanno aggredito per farsi consegnare il cellulare e portafogli.Il ragazzo, dopo le violente percosse, si e' attaccato al finestrino della vettura per bloccare i rapinatori che invece, gli hanno afferrato i polsi trascinando lo mentre l'auto correva in strada. Secondo quanto riferito ai carabinieri dalla vittima, la Passat aveva una targa straniera e probabilmente erano stranieri anche i suoi aggressori.