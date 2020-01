Violenza in corsia all'Ospedale del Mare a Napoli, pioggia di insulti sugli infermieri: «C'eravamo prima noi»

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A chi arriva prima. Come alle poste o dal salumiere: per molti utenti del Servizio sanitario regionale vale questo principio anche al pronto soccorso. E su questo assunto si registra l’ennesima aggressione, per fortuna solo verbale, di una dottoressa di servizio ai codici gialli dell’ospedale del mare. A darne notizia l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sul proprio profilo Facebook.Una parente di un paziente in attesa stamani ha accusato il sanitario di favoritismi per il semplice fatto che aveva fatto entrare un paziente in visita prima della mamma che era giunta al pronto soccorso prima in ordine di tempo. La signora urlando accusava il medico di non far rispettare le regole. In realtà l’infermiere di triage che valuta la gravità e dunque l’urgenza della prestazione assistenziale, aveva rilevato una serie di segni e sintomi di allarme per cui aveva finito per dare la precedenza al paziente in questione (anche a parità di codice colore). In effetti una scelta rivelatasi giusta in quanto il paziente entrato prima aveva una emorragia cerebrale in corso di terapia anticoagulante «e per fortuna - dice Nessuno tocchi Ippocrate - non è stato perso altro tempo per mettere in atto le terapie del caso».Vanno avanti intanto al ritmo di una ogni 2 giorni le procedure per montare su tutte le 39 autoambulanza della Asl Napoli 1 le videocamere di sorveglianza mentre tutti i pronto soccorso della Asl sono collegati con una linea diretta con la centrale operativa della questura. Il dispositivo presentato 10 giorni fa in conferenza stampa è stato illustrato nei dettagli dal manager della Asl Napoli 1 a tutti i sindacati della dirigenza medica per una opportuna capillare informazione presso i camici bianchi.Nella riunione sono stati sollecitati, da parte dei sindacati, anche la corresponsione degli aumenti contrattuali previsti e degli arretrati che in altre Asl sono già stati corrisposti al personale sanitario anche in chiave di incentivo per chi, impiegato nei pronto soccorso, appena può cerca impiego in altre strutture, reparti e servizi.