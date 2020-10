Sono migliorate le condizioni di salute del consigliere comunale di Melito, Gaetano Palumbo, al centro di presunte minacce e pressioni, ricevute l'altro ieri da sconosciuti, per indurlo a presentare le dimissioni. Con la sua firma, la tredicesima di una lista con dodici consiglieri pronti a sfiduciare il sindaco, l'amministrazione comunale sarebbe caduta. Per il Comune si sarebbe trattata della quarta sfiducia consecutiva, accumulata dalle varie giunte, in oltre dieci anni di governo cittadino. Contemporaneamente all'episodio che ha visto protagonista il consigliere di maggioranza, in un altro raid, anche al sindaco, affrontato e minacciato da due motociclisti che indossavano un casco integrale, è stato intimato di dimettersi. L'assalto nei vicoli del centro storico, mentre il primo cittadino, medico di famiglia, tornava da una visita domiciliare all'anziana madre. Contro la sua vettura calci e pugni. Palumbo resta ricoverato sotto osservazione all'ospedale di Giugliano, dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava davanti ad un bar, dov'era riunito un gruppo di consiglieri di opposizione e parte di maggioranza pronti alla sfiducia. L'arrivo immediato di un medico e la prontezza di un collega di minoranza, rimasto sul posto mentre gli altri si sarebbero allontanati, gli ha salvato la vita, prima dell'arrivo di un ambulanza.

Il giallo s'infittisce, però, dopo la pubblicazione di un post sulla pagina social dello stesso consigliere Gaetano Palumbo (detto Nino), a poche ore dal suo arrivo in ospedale:

«Ribadisco si legge su facebook - di non essere stato oggetto di minacce, come ho dichiarato alle forze dell'ordine», smentendo così la versione fornita dagli amministratori comunali in caserma e alla stampa. Il post è al vaglio dei carabinieri che nel prosieguo delle indagini non escluderebbero ulteriori sviluppi, dopo la denuncia presentata dal sindaco, che ieri ha scritto al prefetto chiedendo un rafforzamento delle forze dell'ordine sul territorio, dopo i gravi fatti avvenuti 24 ore prima: «C'è una lampante emergenza legalità dice tra l'altro Amente percepita dai cittadini in modo evidente e preoccupante dopo l'attentato alle istituzioni». Il sindaco chiede con urgenza al prefetto l'invio di altre forze di polizia su un territorio di tre chilometri quadrati e con 40mila abitanti: «Qualora ciò non dovesse accadere scrive Amente al rappresentante del governo - con la morte nel cuore, sarò costretto a consegnarle simbolicamente le chiavi della città, rassegnando le dimissioni».



I militari della locale tenenza e della compagnia di Giugliano, guidati dal maggiore Gabriele Lo Conte, hanno ascoltato più volte alcuni consiglieri comunali, verificando le loro versioni. Sarebbero stati sequestrati alcuni telefonini, tra cui quello del consigliere ricoverato in ospedale; acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza di alcuni negozi, nei pressi del bar in via Roma dove era fissato l'appuntamento, che si sarebbe dovuto concludere nello studio di un vicino notaio con l'atto di sfiducia. Il malore di Palumbo avrebbe fatto saltare i piani. Intanto ieri, dopo l'abbandono, a due mesi dall'incarico dell'architetto molisano Liberato Tiberino, ottavo dirigente chiamato in tre anni a guidare il delicato settore dell'urbanistica, il sindaco ha nominato il nuovo responsabile, l'ingegnere giuglianese Pasquale Ciccarelli.

