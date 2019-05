«Voglio esprimere la mia solidarietà al medico e alle guardie giurate che, in circostanze diverse, sono state vittime dell'inciviltà ma anche della volontà di qualcuno di ribellarsi all'apposizione di regole in un sistema che troppo a lungo è stato piegato alle esigenze individuali, danneggiando l'utilitàpubblica. A chi crede di poter utilizzare a proprio piacimento i presidi sanitari dell'Asl Napoli 1 Centro voglio dire con chiarezza che si sbaglia». Questo il commento del Commissario Straordinario Ciro Verdoliva in merito alle aggressioni che si sono verificate nei giorni scorsi all'Ospedale dei Pellegrini e all'Ospedale San Giovanni Bosco, e al sabotaggio avvenuto nelle prime ore di questa mattina all'Ospedale del Mare con l'utilizzo improprio di un estintore. «Episodi che vanno condannati con forza - sottolinea Verdoliva - e che sono il segnale di un'insofferenza alle regole introdotte da pochi giorni per ripristinare la 'normalità'. Dall'accesso ai parcheggi alla presenza di visitatori nei reparti a qualsiasi ora, la musica è cambiata e chi non lo haancora capito lo comprenderà ben presto perché non molleremo, vogliamo ridare a quest'Azienda la dignità che merita. In questo senso ringrazio le donne e gli uomini che, con il camice o con la divisa della sicurezza, sono sempre a lavoro per fare in modo che, oltre ad assicurare le prestazioni assistenziali, prevalgano i diritti di tutti sull'arroganza di pochi». Il Commissario Straordinario Asl rende noto che l'episodio odierno del sabotaggio all'Ospedale del Mare è stato segnalato alle autorità competenti per identificare i colpevoli.

Domenica 12 Maggio 2019, 13:45

