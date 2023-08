Agguato a Napoli Est. I carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale del mare per un 48enne di Barra ferito al polpaccio con un colpo di pistola.

Già noto alle forze dell’ordine, l'uomo non è in pericolo di vita.

L'agguato sarebbe accaduto in via Mastellone, angolo via Giordano. Indagini in corso dei carabinieri del nucleo operativo Poggioreale per chiarire la dinamica.