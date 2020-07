Un pregiudicato 32enne, Fabio Covelli, è stato ferito a colpi di pistola questa notte in via Don Guanella. Uno sconosciuto gli ha esploso alcuni colpi che hanno raggiunto le gambe della vittima e subito dopo si è dileguato a bordo di una moto. L'episodio si è verificato alle due. La vittima ha numerosi pregiudizi per droga e reati contro il patrimonio.

