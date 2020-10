Agguato a Napoli, colpi di pistola contro un medico: è mistero sul movente

Gli spari nella notte si succedono rapidi, e sotto la pioggia di fuoco e di piombo finisce un professionista incensurato che sta facendo ritorno a casa. Un medico di medicina generale, definizione che ha sostituito quella di medico di famiglia. L'uomo - un 46enne residente a Pollena Trocchia - è stato ferito mentre percorreva, a bordo della sua utilitaria, la Statale 162, nel territorio di Poggioreale. Un fatto gravissimo, di inaudita violenza, sul quale si addensano ora dubbi e interrogativi: dietro il raid potrebbero celarsi almeno tre motivazioni, una più inquietante dell'altra.

È l'una della notte di mercoledì quando il professionista, al volante della sua Fiat 500, imbocca la bretella veloce del tratto che immette verso la strada che porta ai Comuni vesuviani. Il dottore si accorge di un'altra vettura che tallona la sua, facendosi sempre più vicina. Comprende che si tratta di una situazione pericolosa, prova ad accelerare ma a quel punto partono le esplosioni. Qualcuno, ed è probabile che si tratti di una seconda persona, e non del conducente, sta sparandogli contro con una pistola.

Dall'auto degli assalitori partono almeno quattro colpi di pistola, in rapida sequenza. Proiettili esplosi ad altezza d'uomo, e dunque potenzialmente micidiali. Tre colpi centrano la fiancata sinistra, mentre un quarto dopo aver polverizzato il finestrino centra il medico, conficcandosi nella spalla sinistra. Inutile aggiungere che se il dramma non si trasforma in tragedia è solo grazie al caso fortuito: questione di centimetri e quell'ogiva avrebbe potuto recidergli la carotide, o centrare il cuore.

Quel che avviene immediatamente dopo è ora oggetto delle indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Poggioreale. Restano da chiarire ancora alcuni punti. Fatto sta che gli assalitori armati fuggono, mentre il medico - ancorché ferito in maniera seria - riesce a invertire la marcia dirigendosi verso il pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini.

Qui i sanitari gli riscontrano una ferita d'arma da fuoco con foro d'ingresso del proiettile alla spalla. Fortunatamente l'uomo è fuori pericolo, ma per lui è stata dichiarata una prognosi di 40 giorni.

Il lavoro degli investigatori dell'Arma punta ora a chiarire i motivi che hanno scatenato tanta violenza; oltre - naturalmente - a identificare gli autori del ferimento. Quando si è scatenata la violenza in strada non c'erano testimoni. Dunque sarà fondamentale tutto quello che la vittima potrà riferire.

E si fanno così almeno tre ipotesi. Un tentativo di rapina, una intimidazione o una vendetta. Colpisce la ferocia che ha guidato la mano che ha sparato. E dunque: qualcuno ha esploso quei colpi per intimare il medico ad accostare, forse per rubargli l'auto. Oppure chi ha premuto il grilletto della pistola era animato da un astio covato a lungo, e voleva magari lanciare un sinistro messaggio minatorio per vicende pregresse. O, infine, animato da sete di una vendetta scaturita, al momento, da motivi non ancora chiari.

