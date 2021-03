A Napoli si torna a sparare: vittima dell'agguato Ciro Cotugno, 47 anni, ferito a colpi di pistola nel quartiere Ponticelli. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione in via San Michele. Ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata, è sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Ultimo aggiornamento: 17:09

