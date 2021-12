Agguato a Napoli nella notte. Un giovane di 20 anni di Scampia s'è presentato autonomamente all'ospedale Cto per una ferita da arma da fuoco al ginocchio destro.

Fabio Contino, piccoli precedenti per droga, ha riferito ai sanitari di essere stato vittima di un tentativo di rapina in una non meglio specificata località di Sant'Antimo. Indagano i carabinieri.