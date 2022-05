Agguato a Napoli, 28enne ferito a Scampia a colpi di arma da fuoco

La polizia indaga sul ferimento a colpi di arma da fuoco di un 28enne avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 maggio a Scampia, nella zona nord di Napoli. Il 28enne si è recato con mezzi propri all'ospedale Cardarelli dove è stato curato per un politrauma causato diverse ferite in più punti del corpo ed è ora ricoverato in prognosi riservata.

Ai poliziotti intervenuti ha raccontato di essere stato ferito mentre era alla guida della propria auto in via Roma Verso Scampia. Sul posto gli agenti hanno trovato diversi bossoli a terra. Indaga il commissariato Scampia.