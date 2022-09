Agguato a Napoli oggi, 17enne ferito con due colpi di pistola alla spalla e all'inguine

Un ragazzo di 17 anni del quartiere di Scampia è stato ferito la scorsa notte a Napoli con due colpi di arma da fuoco. Poco dopo le 23 i carabinieri della compagnia Napoli Vomero sono intervenuti, allertati dal 112, al pronto soccorso dell'ospedale Cto. Il ragazzo, trasportato in ospedale da alcune persone, è stato colpito da due colpi d'arma da fuoco alla spalla destra e all'inguine. Non è in pericolo di vita.

La vicenda al momento è tutta da ricostruire; dai primi accertamenti pare che il luogo dell'evento sia via Pino Puglisi (Rione Don Guanella, quartiere Scampia) dove i carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno rinvenuto e sequestrato 4 bossoli 9x17. Indagini sono in corso.