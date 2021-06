Agguato a Napoli, pregiudicato ucciso a pochi metri dalle pattuglie dello Stato

Chi non si adegua e vuole fare in proprio viene ammazzato. Avviene in modo graduale, ma inesorabile: gli avvertimenti, poi l'omicidio. È accaduto ieri mattina a Piscinola, in via Teano, strada trafficata, in presenza di decine di potenziali testimoni, dove è stata portata a termine l'ennesima esecuzione camorristica: ucciso Antonio Avolio, aveva trent'anni, un anno fa era stato scarcerato dopo essere finito in cella per estorsione. Era in...

