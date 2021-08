Notte di sangue al rione Sanità di Napoli. Due giovani di 18 e 19 anni - Antonio Testa e Giuseppe Vecchione, entrambi incensurati - sono stati feriti in un agguato a colpi di arma da fuoco. In azione quattro killer a bordo di due scooter: hanno sparato per uccidere, sette i colpi di pistola esplosi: uno dei giovani è stato ferito alla testa, col proiettile che ha trapassato la nuca, l'altro è stato ferito al torace.

Indaga la polizia di Stato.