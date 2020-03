Il Coronavirus non ferma la camorra: agguato nel Napoletano, due feriti gravi

Negli ambienti criminali gli affari restano comunque più importanti del grave pericolo rappresentato dal contagio da Coronavirus. Un'ora fa i sicari hanno sparato in pieno centro, ad Acerra, in via Annunziata. Sotto una gragnuola di colpi di pistola sono finite due persone, un operaio acerrano e un extracomunitario. Sono stati ricoverati in codice rosso nel pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, sempre ad Acerra. Sono in gravi condizioni.

Sul posto c'è la polizia. L'ipotesi è che l'operaio ferito sia una vittima innocente. Sarebbe stato colpito da una pallottola vagante. L'obiettivo dell'agguato sarebbe stato l'extracomunitario.

Intanto le forze dell'ordine stanno anche tentando di tenere lontana la gente visto che sulla base delle varie ordinanze emanate per contenere il contagio non si possono tenere contatti tra le persone e bisogna restare a casa. Eppure, nonostante tutto, molti si sono riversati in strada e un uomo s'è messo addirittura filmando da vicino l'extracomunitario riverso a terra e in una pozza di sangue.

Ultimo aggiornamento: 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA