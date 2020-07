Un pregiudicato è stato ferito in circostanze non ancora chiarite nel quartiere Secondigliano. L'uomo è stato colpito da un proiettile al gluteo e si è recato all'ospedale di Giugliano. Alla polizia ha riferito di essere stato avvicinato in via Cupa Cesarea da due persone a bordo di una moto che hanno tentato di impadronirsi del suo orologio Rolex. Il racconto è al vaglio della polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA