Agguato a Pomigliano, pregiudicato ferito a colpi di pistola

Non è in pericolo di vita il pregiudicato di 37 anni, Felice Terracciano, rimasto ferito la scorsa notte in un agguato consumato a Pomigliano d'Arco ad opera di ignoti. L'uomo, che ha precedenti per reati di droga, era all'interno della sua macchina in un' area condominiale quando è stato avvicinato da alcuni sconosciuti che hanno fatto fuoco contro di lui ferendolo al gluteo e alla schiena con due colpi di pistola.

Ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul luogo dell'agguato, in via Giuseppe Campanale, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato tre bossoli. Le indagini in corso non escludono alcun tipo di movente.

Ultimo aggiornamento: 10:43

