Agguato a San Giorgio a Cremano, 38enne ferito a colpi di pistola nella sua Smart: è grave

Si torna a sparare per uccidere a San Giorgio a Cremano. Accade ancora una volta in pieno giorno, per di più a due passi dal commissariato di polizia. Sono da poco passate le 11 quando all'incrocio tra via Carducci e via Foscolo due uomini in sella a uno scooter - col volto coperto da casco integrale - affiancano una Smart scura. Una scarica di almeno 14 colpi, verosimilmente tutti partiti da un'unica pistola-mitragliatrice, che investe in pieno l'auto.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Sparatoria a Ponticelli: colpi di arma da fuoco in via Fratelli... LA CAMORRA Agguato con pestaggio in una palestra, quattro in carcere e due ai...

Ferito gravemente il conducente, Giovanni Formicola, 38enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare: per i sanitari le sue condizioni sarebbero molto gravi. Tutta la scena del crimine è stata interdetta al traffico cittadino: sul posto gli uomini della polizia di stato, incaricati delle indagini, oltre a carabinieri e agenti della municipale in supporto.

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA