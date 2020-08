Agguato a Torre Annunziata, pusher ferito con cinque colpi di pistola alle gambe

Spari in piazza, gambizzato giovane pusher. L'agguato è avvenuto poco dopo la mezzanotte, a piazza Ernesto Cesaro, nel cuore di Torre Annunziata.



Francesco De Angelis, 24 anni, già noto per fatti di droga, è stato avvicinato da due persone in scooter che hanno fatto fuoco, ferendolo con cinque colpi di pistola alle gambe (tre alla sinistra e due alla destra). Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo ed ora è sottoposto ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.



Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Torre Annunziata. Tre giorni fa, poche centinaia di metri più giù lungo il corso principale di Torre Annunziata, l'auto di una donna legata agli ambienti dello spaccio di droga è stata crivellata di colpi. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Torre Annunziata. Tre giorni fa, poche centinaia di metri più giù lungo il corso principale di Torre Annunziata, l'auto di una donna legata agli ambienti dello spaccio di droga è stata crivellata di colpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA