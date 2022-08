Agguato ad Afragola, ferito ai piedi con quattro colpi di pistola: la pista della vendetta per le truffe web

È un vero e proprio giallo il ferimento a colpi di pistola avvenuto la notte scorsa ad Afragola. Nel mirino Angelantonio Balsamo, 44 anni, residente al rione Salicelle ma da qualche tempo domiciliato a Lignano Sabbiadoro, già noto alle forze dell'ordine per reati inerenti a truffe informatiche on-line. L'altra notte, poco dopo le 3, l'uomo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore con quattro ferite da colpi di pistola ai piedi, tre a quello destro e uno a quello sinistro. «Ho reagito ad un tentativo di rapina e i malviventi mi hanno esploso alcuni colpi alle gambe» ha dichiarato ai sanitari del pronto soccorso, che dopo le prime cure ne hanno disposto l'immediato ricovero in osservazione.

I carabinieri della compagnia di Casoria, diretta dal maggiore Diego Miggiano, lo consentivano, hanno sentito il tecnico informatico, che ha raccontato ai militari che lunedì sera, mentre percorreva via Cantariello la strada diventata una mega discarica illegale e che collega Afragola con Casoria - sarebbe stato avvicinato da trequattro persone che avrebbero tentato di rapinarlo. Un colpo fallito per la sua reazione, che avrebbe scatenato la furia dei malviventi: indispettiti, gli hanno esploso contro alcuni colpi, ferendolo ai piedi. Una ricostruzione che subito è apparsa agli inquirenti molto lacunosa e per niente dettagliata. Una pattuglia di carabinieri ha effettuato un sopralluogo in via Cantariello: nonostante una minuziosa ricerca, i militari non hanno trovato né tracce di sangue né bossoli sul selciato. A rendere i contorni di questo ferimento ancora più misteriosi, il fatto che il ferito non abbia saputo o voluto riferire agli inquirenti se i suoi aggressori abbiano agito a bordo di un'auto o di una moto. E neanche dire perché, intorno alle 22, si trovasse in via Cantariello, che da qualche mese è interrotta nel tratto che conduce ad Afragola. E nemmeno ha voluto spiegare agli inquirenti,il motivo per il quale, pur essendo stato ferito secondo le sue dichiarazioni per l'appunto intorno alle 22, si sia recato in ospedale, nonostante la gravità delle ferite al piede destro, soltanto dopo circa cinque ore.

Più che il sospetto, la certezza degli inquirenti, anche in base ai riscontri delle prime indagini, è che il ferimento sia avvenuto in un luogo e in un orario differenti da quelli indicati da Angelantonio Balsamo. Per questo al centro delle indagini è finito proprio l'esperto informatico delle truffe on line. Il ferito, pur avendo il domicilio in Friuli Venezia Giulia, di fatto abita ancora nel rione Salicelle. Proprio in questo quartiere qualche tempo fa scattarono alcuni arresti di personaggi di bassa manovalanza criminale, per una serie di truffe on line che avevano svuotato il contro corrente di decine di inconsapevoli vittime in tutta Italia, con i soldi poi fatti sparire grazie innumerevoli passaggi su conti farlocchi aperti nella rete e subito chiusi. Un lavoro che solo persone esperte come Balsamo sono in grado di fare. Per questo gli inquirenti, che pure non hanno tralasciato la pista della rapina finita a pistolettate, hanno imboccato quella della spedizione punitiva per qualche sgarro, che seppure commesso on line è stato vendicato alla vecchia maniera.