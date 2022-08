Agguato ad Afragola, uomo ferito con quattro colpi di pistola

Un uomo di 44 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco ieri sera ad Afragola, in provincia di Napoli.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore con quattro ferite causate da colpi di arma da fuoco, tre al piede destro e una al piede sinistro. Il 44enne è ancora ricoverato in osservazione ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casoria.

APPROFONDIMENTI LA DENUNCIA «Due ragazze mi hanno dato fuoco», trovato il clochard di... IL CASO Spacciatore di 19 anni arrestato al rione Gescal IL CASO Casoria, abbandonano amianto per strada: denunciati due ragazzi rom

Secondo una sommaria ricostruzione ancora da verificare l'uomo sarebbe stato ferito in via Cantariello, ad Afragola, forse dopo un tentativo di rapina. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica.