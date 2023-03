Rapina al figlio del consigliere municipale in pieno centro: «Picchiato per un telefonino»

Rapina in pieno centro storico. E’ successo nel cuore antico della città. Un agguato con rapina del telefonino al figlio del Consigliere Michele Tortora, della quarta municipalità.

«Una rapina in piazza dei Girolamini – dichiara Il Consigliere Tortora – nel cuore del centro antico di Napoli, davanti a numerosi turisti. Mi sento in dovere di chiedere oltre che per la sicurezza dei cittadini, anche per il ruolo che ricopro, avendo delega alla Presidenza della Commissione Sicurezza e Legalità, di chiedere interventi concreti».

Per Tortora è necessario ribadire «la proposta di istallazione delle camere per la videosorveglianza ed ancora la necessità di maggiore presenza di forze dell’ordine».

Ed aggiunge: «In occasione di maggio dei monumenti la nostra città sarà invasa da numerosi turisti e non possiamo tardare su iniziative del genere a tutela della sicurezza dei cittadini».