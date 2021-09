Agguato ad Arzano, il raid davanti al cimitero per colpire il clan della 167

La camorra alza il tiro e torna a sparare per strada in pieno giorno anche nel tormentato hinterland a nord di Napoli. Ieri mattina poco prima delle 13,30 Raffaele Liguori, 32 anni, di Arzano, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto orbitante nel clan 167 di Arzano, è finito nel mirino di un killer che gli ha esploso contro una gragnuola di colpi, uno dei quali lo ha colpito in pieno volto, facendolo stramazzare sull'asfalto di via...

