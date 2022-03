Agguato in via Gaetano Pelella, a Casoria: alle 20.45 colpi d'arma da fuoco contro Vincenzo Cerqua, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga. L’uomo, colpito mentre era all’interno della sua autovettura, è morto. Sul posto sono stati rivenuti alcuni bossoli calibro 45. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casoria insieme a quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.