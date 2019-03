Agguato davanti alla discoteca, colpito il boss emergente del clan di Pozzuoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 4 Marzo 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un esercito di parcheggiatori abusivi e aree di sosta da tenere sotto controllo e lo spaccio di droga durante la movida sullo sfondo dell'agguato ai danni del 36enne Pasquale Dello Iacolo, gambizzato nella notte fra sabato e domenica a Pozzuoli nei pressi del parcheggio di una discoteca tra via Fascione e via Campana. Dello Iacono è il fratellastro di Pio Aprea alias Piariell, uno dei capi piazza del quartiere di Monterusciello attualmente detenuto, ed è ritenuto un personaggio emergente nel frammentario scenario camorristico puteolano in continua evoluzione dopo i recenti arresti, i pentimenti e le condanne all'ergastolo per i boss Gennaro Longobardi e Gaetano Beneduce. In particolare i recenti arresti per estorsione ai danni del clan di Ferdinando Aulitto avrebbero lasciato ulteriore spazio al 36enne, nel 2011 arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso e nel 2016 finito in manette insieme ad altre 45 persone durante l'operazione Iron Men che smantellò tre gruppi criminali che dal 2010 si sono mossi per nome e per conto del clan Longobardi-Beneduce: per quella vicenda è stato condannato in primo grado a 10 anni di carcere.