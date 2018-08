Mercoledì 1 Agosto 2018, 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUGLIANO. Agguato fallito in via Madonna delle Grazie. Due uomini a bordo di un motorino hanno esploso un colpo contro una persona nelle vicinanze dell’incrocio che conduce alla circumvallazione esterna. Della vittima non c’è traccia ma alcuni testimoni hanno assistito alla scena. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Giugliano. Pare che poco prima ci sia stata una rissa sempre nella stessa zona. I militari dell’arma stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.