Martedì 19 Febbraio 2019, 07:00

Hinterland rosso sangue. Tre omicidi di camorra in appena settantadue ore. Il filo criminale, partito sabato scorso a Mugnano dove un venditore ambulante, Giovanni Pianese, è stato freddato sotto la sua abitazione con un colpo alla testa, ha poi toccato Acerra, dove due killer a bordo di uno scooter hanno ucciso Vincenzo Mariniello, boss dell'omonimo clan, da due giorni in libertà dopo un lungo periodo agli arresti domiciliari. Infine, ieri, la scia di sangue è arrivata tra Orta di Atella e Caivano, dove in un campo incolto è stato ritrovato crivellato di colpi Ferdinando Fenicia, 37 anni, di Grumo Nevano ma da tempo residente a Frattamaggiore e già noto alle forze dell'ordine, con un passato da contrabbandiere di sigarette e un presente nel business della droga gestito in regime di monopolio dal clan Pezzella di Cardito, la cosca che avrebbe occupato tutto lo spazio lasciato libero dal clan Moccia.