Si torna a sparare a Soccavo. Poco fa un uomo di 45 anni è stato ferito a colpi di pistola in via Vicinale Paradisiello. La vittima - Antonio Ernano, già noto alle forze dell'ordine -è stato ricoverato all'ospedale San Paolo con una ferita d'arma da fuoco al gluteo. Non versa in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Scientifica ha rinvenuto due bossoli di pistola. Indagini in corso da parte della Squadra mobile.