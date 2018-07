Agguato di camorra a Cercola. Un ragazzo di 23 anni, Gaetano Caputo, è stato ferito a colpi di pistola mentre percorreva a bordo della sua utilitaria via Matilde Serao. Stando alle prime notizie, due sicari che viaggiavano su una Panda lo hanno affiancato e colpito esplodendo almeno tre colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto all'anca sinistra. La vittima - le cui generalità non sono ancora state diffuse - ha precedenti per reati contro il patrimonio. Sull'episodio procede la polizia.

Mercoledì 25 Luglio 2018, 19:40

