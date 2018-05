Un uomo di 33 anni, Filippo Sabatino, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso la scorsa notte in un agguato scattato a Pimonte. Sabatino è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco mentre percorreva, a bordo del suo furgoncino, via Gesinella. I carabinieri di Castellammare di Stabia stanno indagando per fare luce sull'accaduto.

Giovedì 3 Maggio 2018, 09:02

