Questa mattina Ciro Manganaro, pregiudicato di 54 anni originario di Volla, è stato colpito da un killer con diversi colpi di pistola di cui uno al petto a Napoli Est.Trasportato all'ospedale del Mare versa in gravi condizioni. Indagini in corso dei carabinieri. Sono in corso indagini a 360° per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Non si esclude alcuna pista.