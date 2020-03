Il coronavirus non frena la camorra: 33enne ferito a colpi d'arma da fuoco nel Napoletano

LEGGI ANCHE

I colpi di pistola risuonano nel cuore della notte e durante il coprifuoco imposto dai divieti per arginare i rischi di contagio da Coronavirus : un uomo di 33 anni è stato ferito a Torre Annunziata: inseguita e raggiunta da, la vittima è caduta - colpita ad una gamba - in via Tagliamonte.. Il 33enne, dopo essere stato soccorso e portato all'ospedale di Castellammare, ha rifiutato il ricovero: l'uomo è già noto alle forze dell'ordine. Ora le indagini - affidate alla Polizia di Stato - dovranno cercare di inquadrare l'agguato, sebbene la matrice appare di chiaro stampo mafioso. Sull'asfalto gli esperti della Scientifica hanno repertato anche due bossoli calibro 7,65.