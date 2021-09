Napoli, i profughi afghani nelle case confiscate alla camorra: «Mamma, posso portare con me il cavalluccio?»

Una mamma con il suo bimbo e due minori non accompagnati sono i primi quattro profughi afghani che ieri hanno potuto lasciare il Covid residence di Ponticelli al termine del periodo di quarantena. Tutti sono stati portati presso il Centro Regina Pacis di Quarto - in provincia di Napoli - dove opera, in un bene confiscato alla camorra, il parroco don Gennaro Pagano. Questa mattina alle 9.00 anche tutti gli altri rifugiati - ne sono in totale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati