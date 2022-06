Agli arresti per droga, sequestrati in casa altri due chili di cocaina

Finisce in carcere uno spacciatore ventisettenne di Quarto, che è stato trovato in possesso di quasi due chili di cocaina, 160 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un taglierino telescopico, lo scorso 23 maggio, a seguito di perquisizione nella la sua abitazione, dove già stava espiando una misura alternativa alla detenzione per lo stesso reato. Nell'appartamento sorvegliato dalle telecamere, i carabinieri gli hanno anche sequestrato un taccuino con le trascrizioni di importi e quantità riconducibili all’attività illecita, oltre alla somma di 21mila euro in contanti.

