Lunedì 5 Novembre 2018, 15:32

Una rampa da incubo quella che da via Astroni ad Agnano porta alle direzioni Pozzuoli e Capodichino sulla Tangenziale di Napoli. Le erbacce ed i canneti – ai margini della carreggiata – rendono impossibile la vista di diversi cartelli che indicano direzioni, doppie curve e divieti di sorpasso.«Da tempo chiediamo interventi di potatura» dichiarano i cittadini che già lo scorso Luiglio si videro chiudere la rampa per interventi di messa in sicurezza. «Alcuni cartelli sono completamente nascosti dalla vegetazione che trae in inganno chi non conosce la zona. Questo quartiere è il più periferico ed abbandonato della città. Di notte e senza alcuna illuminazione, la strada diventa insicura ed impercorribile».