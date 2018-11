Giovedì 8 Novembre 2018, 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La barca è stata rimossa ma resta la discarica a cielo aperto. In via Raffaele Ruggiero ad Agnano le cose non sembrano andare tanto diversamente dal passato. Lo scorso 15 Ottobre la rimozione della barca abbandonata da anni ai limiti della carreggiata, aveva fatto ben sperare i cittadini ed i rappresentanti dell’associazione Diritti dei Napoletani. Ma a quanto pare le cose non sono migliorate.«Dopo aver fatto levare la barca parcheggiata da anni ai bordi del marciapiede» commenta l’avvocato Danila De Novellis, «tutto è come prima. La mancanza di telecamere e di illuminazione consente ai pirati dei rifiuti di sversare qualunque cosa. Questa è un oasi della città trasformata in una discarica a cielo aperto, nonostante gli esposti inoltrati al Comune di Napoli, al Dirigente dell’ASIA ed alla X Municipalità».