Compra terreno vicino alla dimora del boss dell'agro nolano, il clan impone la tangente

Lunedì 20 Maggio 2019, 09:20

Su delega della Dda di Napoli, la Squadra Mobile ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di Antonio Russo, 47 anni, pregiudicato, Berardo Murano, 54, e Antonio Sorrentino, 48, ritenuti responsabili di estorsione con l’aggravante del metodo mafioso.Dalle indagini è emerso che nel marzo del 2018 i tre minacciavano, a più riprese, un imprenditore attivo nel settore ortofrutticolo, operante nell'agro nolano, imponendogli il versamento di una tangente estorsiva per aver acquistato alla fine degli anni ‘90, un terreno in località San Paolo Belsito (Na), nelle immediate vicinanze della residenza storica della famiglia camorristica dei Russo.Le indagini, coordinate dalla Dda ed eseguite dalla Squadra Mobile, hanno documentato che Antonio Russo, reggente dell’omonimo clan, dapprima poneva in essere una serie di atti intimidatori, tramite i due complici - emissari Murano e Sorrentino, per poi convocare, in aperta campagna vicino ad un noccioleto, la vittima costringendola a pagare una tangente estorsiva di 5mila euro, in luogo dei 20mila euro inizialmente richiesti, affermando testualmente: «Come vi siete permesso di acquistare la terra in questa zona? Quella è la terra che deve appartenere alla mia famiglia». La somma richiesta veniva consegnata dalla parte offesa pochi giorni dopo all’interno di una busta, nei pressi di un distributore di benzina, nelle mani di Murano.Antonio Russo - sottoposto dal 2017 alla sorveglianza speciale - è il figlio del più noto Pasquale, recluso in carcere dopo numerosi anni di latitanza, fondatore e capo, con il fratello Salvatore Andrea, dell’omonimo sodalizio camorristico operativo nell’agro nolano.