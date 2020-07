Agroalimentare e «rigenerazione» agricola, a Pozzuoli i risultati del progetto

Lunedì 20 luglio alle 19 appuntamento presso gli orti sperimentali MAC – Monterusciello Agro City di Pozzuoli per la presentazione dei risultati raggiunti dal progetto cofinanziato dall’ UIA-Urban Innovative Action.

Il Comune di Pozzuoli in collaborazione con il partenariato organizza un incontro dedicato alla valorizzazione dei prodotti MAC. I risultati sono il frutto del lavoro di rigenerazione agricola portato avanti negli ultimi tre anni nel quartiere.

L’evento si svolgerà nelle aree verdi rivalorizzate per riscoprire l'antica vocazione agricola del territorio e per dare impulso alla filiera enogastronomica.

Inizio alle ore 19 per la visita agli orti sperimentali in I traversa Monterusciello, 80078 Pozzuoli (Na).

Saluti istituzionali:

Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia

Assessore al governo del territorio Comune di Pozzuoli Roberto Gerundo,

Project Manager MAC - Monterusciello Agro City Agostino di Lorenzo.

Intervengono:

Alberto Ritieni- professore di Chimica degli Alimenti- Università Federico II, Luca Iovine - divulgatore CCS, Massimo di Porzio, Presidente Fipe Campania.



A seguire si svolgerà una degustazione firmata dagli chef dei ristoranti più noti dei Campi Flegrei.



La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal governo e dai decreti regionali per l'emergenza Covid 19.



La partecipazione sarà garantita a un numero limitato di persone.



Obbligo di prenotazione on line compilando il seguente form di registrazione:



https://www.macpozzuoli.eu/news/82-per-iscriversi-all-evento.