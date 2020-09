Ai domiciliari per un furto in un bar, viene sorpreso in strada: arrestato due volte in 24 ore

Appena ieri era stato sottoposto ai domiciliari per un furto commesso in un bar di Caivano. Questa mattina, i carabinieri della tenenza di Caivano hanno raggiunto la sua abitazione per tradurlo nelle aule del tribunale davanti al giudice che avrebbe celebrato il rito direttissimo e scoperto che non fosse in strada.

Arturo Nardi – 19enne di Afragola – è stato trovato in strada, lungo corso Meridionale ed è stato così arrestato per la seconda volta in 24 ore.

Dovrà ora rispondere al giudice per evasione e per il furto commesso ieri.

