«Gravemente malato», Natale a casa per il super boss Antonio Polverino

Venerdì 21 Dicembre 2018, 12:55

Il super boss Antonio Polverino, alias «Zi Totonno», arrestato alcuni mesi fa dopo diversi anni di latitanza, va ai domiciliari. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Napoli. L'uomo soffrirebbe, infatti, di una grave patologia: il morbo di Parkinson. Antonio Polverino è lo zio di Giuseppe, meglio noto come 'o Barone, il capo incontrastato della cosca criminale che ha dettato legge per oltre un ventennio nei territori di Marano, Quarto e in altri comuni dell'hinterland giuglianese. «Zi Totonno» fu arrestato a Cassino dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli nel gennaio scorso.