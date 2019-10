Napoli, aiuole inaridite alla Riviera di Chiaia: per la cura ci penserà R-Store

Si è tenuta, a Largo Pignatelli, presso la rigenerata “Oasi Urbana”, la cerimonia che ha ufficializzato l’adozione dello spazio verde da parte di R-Store SpA per i prossimi 3 anni.



Le aiuole dell’area di Largo Pignatelli, più di 850 mq, quest’estate si erano inaridite per mancanza di manutenzione dando uno spettacolo desolante dell’intera zona. L’ondata di indignazione che ne è conseguita ha coinvolto anche l’imprenditore Giancarlo Fimiani, AD di R-Store SpA, che ha deciso di attivarsi in prima persona per intervenire fattivamente nel sanare quest'area rimasta verde per un brevissimo periodo di tempo.



Nonostante non poche difficoltà burocratiche, Fimiani, col supporto della Municipalità 1 di Napoli Chiaia nella persona di Francesco de Giovanni, è riuscito nell’intento di ottenere l’adozione dello spazio verde ed ha subito attivato un procedimento di rigenerazione dell’area con beneficio per l’intera zona dal punto di vista estetico e della cura delle piante. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanze del mondo del commercio, della politica e dell’imprenditoria oltre che della società civile e, tra le altre, l’associazione GreenCare che ha, contestualmente, conferito l’omonimo premio attraverso la consegna della Medaglia della Riconoscenza Civica ai soci presenti di R-Store Spa. L'evento è stato accompagnato da musica classica e da un rinfresco per i partecipanti.

Tutto il mondo civile si sta muovendo verso la restituzione del rapporto con il verde anche nelle metropoli più affollate per motivi legati, non secondariamente, anche alla salute oltre che al bello e al vivere civile. Quello che resta, di questa breve ma significativa cerimonia, è un'oasi verde nell’ormai preponderante cemento urbano, un’area restituita al suo decoro e il messaggio di fondo legato all’impegno civile di cui tutte le componenti sociali della città dovrebbero farsi carico per migliorare le condizioni di vita: speriamo quindi che l’intervento di R-STORE SpA possa essere da esempio per altre aziende anche in altri quartieri della nostra città

© RIPRODUZIONE RISERVATA