Mercoledì 25 Settembre 2019, 13:12

Quattro persone sono state arrestate oggi per aver contribuito, in concorso fra loro, nella notte del 18 marzo 2017, all'evasione di Alessandro Menditti, esponente di spicco della camorra, e alla tentata evasione di Ilirjan Boce dalla Casa Circondariale di Frosinone. L'operazione è stata eseguita alle prime ore del giorno da uomini del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, a conclusione di una complessa attività investigativa coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Frosinone Alfonso Coletta.Insieme al provvedimento cautelare, con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari di quattro dei sette indagati, il NIC della Polizia penitenziaria ha proceduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche nei confronti dei due detenuti, attualmente ristretti presso gli istituti penitenziari di Nuoro e Napoli Poggioreale. Menditti, conosciuto come il Ras dei Belforte, venne catturato una settimana dopo l'evasione.