«Aiutò la fuga di Luca»: costruttore accusato di favoreggiamento

Venerdì 5 Gennaio 2018, 22:48 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non hanno creduto alla sua versione, quella ingenua e innocentista, secondo la quale si sarebbe limitato a dare una mano a Luca, l’amico di famiglia, in un periodo in cui a stento si immaginava un suo coinvolgimento nella morte del fratello Vittorio. E hanno deciso di andare avanti, indirizzando una richiesta di processo per favoreggiamento e false dichiarazioni rese al pubblico ministero. Eccola la svolta nel corso del procedimento a carico dell’imprenditore Domenico Giustino, classe 1958 (solo omonimo dell’ex vicepresidente degli industriali, ndr), nel corso di un filone parallelo del caso Materazzo, quello che punta a ricostruire la latitanza del 38enne arrestato martedì scorso in un bar di Siviglia. Pochi giorni fa, è stata anche fissata la prima udienza a carico di Giustino: appuntamento in aula dinanzi alla nona sezione del giudice monocratico Polizzi, il prossimo 23 maggio.Una vicenda che, a leggere il capo di imputazione, si regge su una serie di intercettazioni telefoniche, che hanno spinto gli inquirenti a paragonare il contenuto della testimonianza resa da Giustino dinanzi ai pm un anno fa rispetto a quanto emerso da alcune intercettazioni. Ma andiamo con ordine, a partire dalla lettura dei capi di imputazione. È il 14 giugno scorso, quando Domenico Giustino viene invitato come teste dinanzi ai pm napoletani: è in quell’occasione che l’imprenditore nega di «aver parlato o di aver avuto contatti con le sorelle di Luca Materazzo, dopo il 10 dicembre del 2016, giorno in cui l’indagato si era dato alla fuga».Ma non è tutto. Stando alla ricostruzione della Procura, Giustino avrebbe anche negato di «aver avuto contatti con i difensori di Luca Materazzo tra il 10 e il 14 dicembre 2016; di aver riferito a Roberta Materazzo, sorella di Luca, di aver appreso che il giorno 14 dicembre del 2016 Luca Materazzo aveva avuto un contatto con i propri difensori di fiducia», di «averlo trovato in buone condizioni di salute», «che aveva dormito gli ultimi giorni, prima di allontanarsi, a casa di V.G.», l’amica che gli ha poi consegnato materialmente una somma di denaro, e che era andato via dall’abitazione di V.G. con «una valigia molto grande».Insomma, una ricostruzione molto dettagliata della trama di contatti e di conversazioni che ci sarebbe stata, a partire dal 10 dicembre del 2016, tra Domenico Giustino e il mondo familiare di Luca. Facile intuire che le accuse mosse dalla Procura di Napoli vengano ora respinte con determinazione dal diretto interessato. Difeso dai penalisti Luigi De Vita e Camillo Irace, Domenico Giustino punta a battere su un concetto in particolare: a giugno scorso, non ricordava con precisione chi avesse incontrato sette mesi prima, a dicembre del 2016, né quali fossero gli argomenti trattati con parenti e amici in quei giorni segnati dall’ansia per l’atroce delitto consumato in viale Maria Cristina di Savoia.Ma torniamo alle indagini a carico di Domenico Giustino. Una inchiesta seguita dai pm Francesca De Renzis e Luisanna Figliolia, sotto il coordinamento degli aggiunti Nunzio Fragliasso e Rosa Volpe, appare evidente che la Procura possieda elementi che contraddicono il verbale messo nero su bianco dall’indagato. Ed è da qui che nascono le accuse di false dichiarazioni rese al pm. Una ricostruzione che fa i conti con la mole di conversazioni intercettate nel corso della lunga indagine sulla fuga di Luca, ma anche con l’acquisizione di alcuni computer avvenuta appena qualche mese fa. Siamo ancora nella scorsa primavera, quando vengono acquisiti alcuni computer dalle case di soggetti che avrebbero potuto ospitare Luca subito dopo l’omicidio di Vittorio. Da uno di questi supporti informatici, i tecnici della Procura riescono ad estrapolare un dato: qualcuno, a dicembre del 2016, aveva fatto una ricerca via google sulle possibilità di lavoro all’estero, in particolare tra la Spagna e l’Inghilterra. È stata una sorta di svolta investigativa, che ha spinto gli inquirenti napoletani a segnalare la possibilità della presenza del fuggitivo nella parte meridionale della Spagna. Poi, la storia della cattura di Luca a Siviglia ha seguito anche altre logiche: come la probabile soffiata resa da uno dei conoscenti di Luca, nella sua nuova vita di cameriere tuttofare.